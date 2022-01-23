Osmaniye´de özel harekat ve dronlu uyuşturucu operasyonu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gündüz vakti yapılan baskın anları, havadan dron ile görüntülenirken, aramalarda 1 av tüfeği ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Esenevler, Mehmet Akif Ersoy ve Kurtuluş Mahalleleri'nde, 18- 21 Ocak tarihleri arasında, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 6 adrese gündüz vakti şok baskınlar düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlara 105 personel katıldı.
Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, 'uyuşturucu madde ticaret yapmak' suçundan hakkında 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan 1 kişi ile haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bu 2 şüpheli hakkında ayrıca 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Narkotik dedektör köpekleri ile birlikte adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, çeşitli miktarlarda esrar, eroin, metamfetamin ve bonzai maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-01-23 10:13:02
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