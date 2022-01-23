Osmaniye'de TAG Otoyolu Gaziantep yönüne trafiğe kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye'de, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu, yoğun kar nedeniyle Gaziantep yönüne trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, gece otoyolun Bahçe ile Nurdağı arasındaki bölümünde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte bölgede yol temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bölgede kar temizleme çalışmalarının sekteye uğramaması ve ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için TAG Otoyolu, Gaziantep yönüne trafiğe kapatıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, bölgede kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü kısa zaman içinde yolu tekrar trafiğe açacaklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.