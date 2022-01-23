TAG otoyolu ulaşıma açıldı Gaziantep-Osmaniye D-400 Karayolu Bahçe ilçesi girişinde bekletilen ağır vasıta tır, kamyon, otobüs ile küçük araçlar Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna yönlendirildi

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Yoğun kar yağışı tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılan TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolu trafiğe açıldı. GaziantepOsmaniye D400 Karayolu’nun Bahçe ilçesi girişinde bekletilen ağır vasıta tır, kamyon, otobüs ile küçük araçlar TAG otoyoluna yönlendirildi.

Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için de bir dizi tedbir alınmıştı. Bu kapsamda GaziantepOsmaniye D400 Karayolu ile TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolu trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde TAG otoyolu tamamen ulaşıma açıldı. GaziantepOsmaniye D400 Karayolu’nun Bahçe ilçesi girişinde bekletilen ağır vasıta tır, kamyon, otobüs ile küçük araçlar otoyola yönlendirildi.

Öte yandan, GaziantepOsmaniye D400 Karayolu’nun Bahçe ilçesi girişinden itibaren yol açma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle sürücülerin geçişine izin verilmedi.

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