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Darp edildikten sonra uçuruma atılan kadının imdadına AFAD yetişti

İHA

Osmaniye'de darp edildikten sonra uçurumdan aşağı atılan kadın, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Darp edildikten sonra uçuruma atılan kadının imdadına AFAD yetişti

Osmaniye'de darp edildikten sonra uçurumdan aşağı atılan kadın, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Zorkun Yayla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Komuta Merkezi’ne bir kadının darp edildikten sonra uçurumdan aşağıya atıldığı bilgisi geldi. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan kadın olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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