Darp edildikten sonra uçuruma atılan kadının imdadına AFAD yetişti

Osmaniye'de darp edildikten sonra uçurumdan aşağı atılan kadın, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Zorkun Yayla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Komuta Merkezi’ne bir kadının darp edildikten sonra uçurumdan aşağıya atıldığı bilgisi geldi. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan kadın olay yerinde hazır bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.