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Sevgilisiyle tartışınca uçurumdan atlamış

DHA

Sevgilisiyle tartışınca uçurumdan atlamış


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de darbedilip uçuruma atıldığı iddia edilen A.E. isimli kadınla ilgili Osmaniye Valiliği´nce konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Doğru bilgi; A.E. isimli kadının sevgilisi ile tartıştıkları ve tartışma sonucunda bayanın uçurumdan atlayarak intihara teşebbüs ettiği, uçurumdan atlayan şahsın jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldığı yönündedir" denildi.
Olay, dün gece merkez ilçeye bağlı Zorkun Yaylası yolundaki seyir tepesinde meydana geldi. Çevredekiler, bir kadının darbedilip uçurumdan atıldığını iddia ederek durumu, jandarma ekiplerine bildirdi. Kimliğinin A.E. olduğu belirlenen kadın, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu noktadan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.E., taburcu edildi. Polise ifade veren A.E.'nin, sevgilisiyle tartıştıktan sonra uçurumdan atlayarak intihara teşebbüs ettiğini söylediği öğrenildi.
VALİLİKTEN 'DOĞRU BİLGİ' AÇIKLAMASI
Osmaniye Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı haber sitelerinde yer alan haberlerde bir şahsın darp edildikten sonra uçurumdan aşağı atıldığı ifadeleri yer almıştır. Olaya dair doğru bilgiler aşağıdaki açıklamada yer almaktadır. 23 Ocak günü saat 01.40 sıralarında Osmaniye ili Seyirtepesi mevkiinde bir şahsın dövülerek uçurumdan atıldığı yönünde yapılan basın haberinde yer alan bilgi doğru değildir. Söz konusu olayda doğru bilgi; A.E. isimli kadının sevgilisi ile tartıştıkları ve tartışma sonucunda bayanın uçurumdan atlayarak intihara teşebbüs ettiği, uçurumdan atlayan şahsın jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldığı yönündedir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-01-24 12:20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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