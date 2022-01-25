Uyuşturucu serasına dönüştürülen evde 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçti

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, floresan lamba ile aydınlatılan ve elektrikli soba ile ısıtılan salonda plastik kasalar içerisine ekili 2 bin 500 kök kenevir fidesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışma kapmasında Sumbas ve Kadirli ilçelerinde M.K. ve E.O.´ya ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde narkotik jandarma köpeği ile arama yapıldı. Aramalarda floresan lamba ile aydınlatılan ve elektrikli soba ile ısıtılan evin salonunda plastik kasalarda yetiştirilen 2 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden M.K. tutuklandı, E.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kasalarda yetiştirilen kenevir fidanlarına ise imha edilmek üzere el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-01-25 09:55:48
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