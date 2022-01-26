TAG Otoyolu ulaşıma kapatıldı

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TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu, Osmaniye'den Gaziantep yönüne kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, OsmaniyeGaziantepNizip hattında çift yönlü tüm taşıtların geçişine izin verilmediği bildirildi.

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