TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı

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OSMANİYE, (DHA) -KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, devam yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Osmaniye'den Gaziantep yönüne gidişe izin verilmediğini duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattının çift yönlü tüm taşıtların trafiğine kapatıldığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye OSMANİYE, (DHA)

2022-01-26 08:14:56



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