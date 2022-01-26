Ağaç kesme meselesinde evlat katili olan babaya müebbet hapis

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyünde evin önündeki dut ağacını kesme meselesinden dolayı çıkan tartışmada oğlunu öldüren Zeki Kırköse yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

24 Ocak 2021 tarihinde Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyünde öz oğlu Zübeyir Kırköse’yi (36) dut ağacını kesmesini neden göstererek av tüfeğiyle öldüren ve olay yerinden kaçan Zeki Kırköse’nin (70) Kadirli Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılaması yaşanılan olayın yıl dönümünde tamamlandı.

Duruşmaya Osmaniye Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan sanık Zeki Kırkköse’nin oğlu Zübeyir Kırköse’yi kasten öldürme suçunu işlediğinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar veren mahkeme, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri nazara alınarak cezasında indirim yapılarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık baba, olaydan 3 yıl önce ise diğer oğlunu silahla tehdit etme sucundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2 yıl hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Konuyla ilgili konuşan sanığın diğer oğlu İ.K., “Acımız büyük, verilen hiç bir karar aramızdan ayrılanları geri getiremez elbette. Kanunlara ve yasalara boynumuz kıldan ince fakat daha önceden sabıkalı olan birine indirim uygulanması içimizi buruklaştırdı. Bunun için gerekli itirazlarımızı yapacağız. Mahkemenin soruşturma ve kovuşturma safhasını büyük bir titizlikle ve hiç bir ayrıntıyı atlamadan en küçük unsurları dahi değerlendirerek görevini yerine getirdiği için müteşekkirim. Özellikle sanık ceza evine girdikten sonra, sanığın tazminat ödemesi yapmasına engel olmak maksadıyla tüm mal varlığını kaçırmaya yardım ve yataklık yapan bir okul müdürü ve bir esnaf hakkındaki hukuki sürecimiz başlamış durumdadır. Umarım oradan da en doğru sonuçlar çıkacaktır” dedi.

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