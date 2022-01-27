Motosikletli demir kapı hırsızı yakayı ele verdi Güpegündüz yaşanan hırsızlık olaylarında şahsın çaldığı demir kapıları motosikletle taşıması dikkat çekti

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Osmaniye’de apartmanların demir kapılarını çalan hırsızlık şüphelisi şahıs önce kameralara ardından polise yakalandı. Güpegündüz yaşanan hırsızlık olaylarında şahsın demir kapıları motosikletle taşıması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adnan Menderes, Alibekirli ve Kurtuluş mahallelerinde yaşanan demir kapı hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, demir kapıları çalan şahsın 8 farklı suç kaydı olan A.A.K. (29) olduğunu tespit etti. Çalışmalar neticesinde adresi belirlenen A.A.K. yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan A.A.K. hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, güpegündüz yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına anbean yansırken görüntülerde demir kapıları çalan şahsın kapıları motosikletle taşıması dikkat çekti.

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