Fuhuş yaptırmaktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

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Osmaniye’de ’bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek’ suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek’ suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan R.K. isimli kadını teknik ve fiziki takibe aldı. Kadının saklandığı adresi tespit eden JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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