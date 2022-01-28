54 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kamera görüntüsünden yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, 54 suçtan kaydı bulunan motosiklet hırsızlığı şüphelisi İ.T. (29), polis tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilip, yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alibekirli Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis, şüphelinin 54 suçtan kaydı bulunan İ.T. olduğunu tespit etti. Şüpheli, takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. İ.T., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntülerde ise şüphelinin, park halindeki motosikletin yanına gelerek, kilidi kırdıktan sonra itip, bölgeden uzaklaştırdığı anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-01-28 10:46:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.