54 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kamera görüntüsünden yakalandı

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, 54 suçtan kaydı bulunan motosiklet hırsızlığı şüphelisi İ.T. (29), polis tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilip, yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alibekirli Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis, şüphelinin 54 suçtan kaydı bulunan İ.T. olduğunu tespit etti. Şüpheli, takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. İ.T., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntülerde ise şüphelinin, park halindeki motosikletin yanına gelerek, kilidi kırdıktan sonra itip, bölgeden uzaklaştırdığı anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-01-28 10:46:28
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