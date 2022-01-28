54 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kamera görüntüsünden yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

54 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kamera görüntüsünden yakalandı

DHA

54 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kamera görüntüsünden yakalandı


İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, 54 suçtan kaydı bulunan motosiklet hırsızlığı şüphelisi İ.T. (29), polis tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilip, yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alibekirli Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis, şüphelinin 54 suçtan kaydı bulunan İ.T. olduğunu tespit etti. Şüpheli, takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. İ.T., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Görüntülerde ise şüphelinin, park halindeki motosikletin yanına gelerek, kilidi kırdıktan sonra itip, bölgeden uzaklaştırdığı anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-01-28 10:46:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde kar temizleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde kar temizleme ...
54 suç kaydı bulunan şahıs motosiklet çalarken yakayı ele verdi
YEREL HABERLER 54 suç kaydı bulunan şahıs motosiklet çalarken yakayı ...
54 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kamera görüntüsünden yakalandı
YEREL HABERLER 54 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi, kamera ...
Fuhuş yaptırmaktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Fuhuş yaptırmaktan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ...
Başına kask, yüzüne cerrahi maske takıp, demir kapıları çaldı
YEREL HABERLER Başına kask, yüzüne cerrahi maske takıp, demir ...
Yıllardır gözü gibi baktığı klasiklerini görücüye çıkardı Aralarında Ümit Besen’in babasına aldığı otomobil de var
YEREL HABERLER Yıllardır gözü gibi baktığı klasiklerini görücüye ...
Motosikletli demir kapı hırsızı yakayı ele verdi Güpegündüz yaşanan hırsızlık olaylarında şahsın çaldığı demir kapıları motosikletle taşıması dikkat çekti
YEREL HABERLER Motosikletli demir kapı hırsızı yakayı ele ...
Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı Yemleme çalışmalarına katılan Vali Erdinç Yılmaz, amaçlarının çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının yardıma muhtaç olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışında yaban hayvanları ...
Oğlunu öldürmekten yargılanan babaya indirimle müebbet
YEREL HABERLER Oğlunu öldürmekten yargılanan babaya indirimle ...
Ağaç kesme meselesinde evlat katili olan babaya müebbet hapis
YEREL HABERLER Ağaç kesme meselesinde evlat katili olan babaya ...
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı
Donmak üzere olan 90 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Donmak üzere olan 90 yaşındaki kadını itfaiye ...
TAG otoyolu ulaşıma açıldı Yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ulaşıma açıldı Uzun kuyruk oluşturan tırların gişelerden geçişi drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER TAG otoyolu ulaşıma açıldı Yoğun kar yağışı nedeniyle ...
Osmaniye gişelerinde oluşan tır kuyruğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Osmaniye gişelerinde oluşan tır kuyruğu havadan ...
TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)
YEREL HABERLER TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı (2)
Polis, yolcu kayıt sistemiyle inceledi; otobüste uyuşturucu maddeyle yakalandı
YEREL HABERLER Polis, yolcu kayıt sistemiyle inceledi; otobüste ...
TAG otoyolu Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep yönü, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER TAG otoyolu Gaziantep yönü trafiğe ...
TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı
YEREL HABERLER TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı
TAG Otoyolu ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER TAG Otoyolu ulaşıma kapatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.