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Soğuk havada karlı yollar yaban hayvanları için aşıldı Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası’nda diz boyu karda yemleme çalışması yaptı Yemleme çalışmaları drone ile görüntülenirken ekiplerin sokak köpeklerini elleri ile beslemesi soğuk havada yürekleri ısıttı

İHA

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için seferber olan Osmaniye Belediyesi ekipleri diz boyu karda yemleme çalışması yaptı. Yemleme çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken ekiplerin sokak köpeklerini elleri ile beslemesi soğuk havada yürekleri ısıttı.

Soğuk havada karlı yollar yaban hayvanları için aşıldı Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylası’nda diz boyu karda yemleme çalışması yaptı Yemleme çalışmaları drone ile görüntülenirken ekiplerin sokak köpeklerini elleri ile beslemesi soğuk havada yürekleri ısıttı

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için seferber olan Osmaniye Belediyesi ekipleri diz boyu karda yemleme çalışması yaptı. Yemleme çalışmaları drone ile havadan görüntülenirken ekiplerin sokak köpeklerini elleri ile beslemesi soğuk havada yürekleri ısıttı.
Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için Osmaniye Belediyesi harekete geçti. Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Zorkun Yaylası’nda belediye ekipleri yaban ve sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı. 4x4 araçlarla aşılan karlı yollar sonrasında dondurucu soğuğa aldırış etmeyen ekipler 300 kilogram kasap artığı, 300 kilogram pazar artığı, 100 kilogram ekmek ve 300 kilogram kuru mamayı kar üzerine hayvanlar için bıraktı. Diz boyu karda gerçekleştirilen yemleme çalışmaları drone ile görüntülenirken belediye ekiplerinin sokak köpeklerini elleriyle beslemesi soğuk havalarda yürekleri ısıttı.
Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatının devamı için olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak amacıyla yemleme çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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