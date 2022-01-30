Otoyolda alev alev yanan tırdan geriye demir yığını kaldı

Osmaniye’de otoyolda seyir halindeyken alev alan tırdan geriye demir yığını kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, alev topuna dönen tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Sayhan idaresindeki 47 ABF 908 plakalı tırdan seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, tırı yolun sağına çekip panikle kendini dışarıya attı. Kısa sürede alev topuna dönen tır demir yığınına döndü. Tırın çekicisi tamamen kullanılmaz hale gelirken, alevlere müdahale eden Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.