Yolu kapanan yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Osmaniye’nin Mitisin Yaylası’nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 vatandaş kurtarıldı.

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında Mitisin Yaylası’nda 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Güvenlik korucularının da destek verdiği çalışmada yayladaki 3 kişiye ulaşıldı. Yürümekte zorluk çeken bir kişi, güvenlik korucusunun omzunda araca kadar taşındı.

Kurtarılan 3 kişi kent merkezine götürüldü.

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