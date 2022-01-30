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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de otoyolda alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde E-90 Otoyolu Şekerdere Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Muhammet Sayhan yönetimindeki 47 ABF 908 plakalı TIR'ın motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden Seyhan, TIR'ı emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inip itfaiyeyi aradı. Alevler, kısa sürede TIR'ın tamamını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, TIR kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-01-30 11:34:30



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