TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Nevşehir Belediyespor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Osmaniyespor FK, sahasında Nevşehir Belediyespor’a 21 mağlup oldu.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Levent Buğra Vartemel xx, Deybet Gök xx, Sedef Aktan xx
Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Burak Temir xxx, Nureddin Ersoy xx, Ali Sinan Gayla xx, Fatih Çakır xx (Umut Koray Öz dk. 70 x), Ahmet Taner Çukadar xx, Kadir Mert Örentepe xx, Mete Karahan xx (Emirhan Subaş dk. 70 x), Emrah Öztürk xx, Ahmet Hakan Demirli xx Alper Yener dk. 70 x), Onur Kızıltaş xx (Ahmet Ayhan dk. 22 x) (Mehmet Tolunay Gül dk. 50 xx)
Nevşehir Belediyespor: Furkan Keleş xx, Kadir Bilimlier xxx (Emre Işık dk. 86 ?), Arif Cılak xx, Yıldıray Koçal xxx, Niyazi Çolak xx (Emre Kars dk. 74 x), Abdullah Karmil xx, Ahmet Çelik xx, Hüseyin Civelek xx (Furkan Yılgın dk. 90+5 ?), Malik Karaahmet xxx (Cemal Doğu dk. 74 x), Samet Dağlı xxx (Mustafa Çalışkan dk. 86 ?), Aykut Sarıdoğan xx
Goller: Burak Temir (dk. 85) (Osmaniyespor FK), Malik Karaahmet (dk. 45), Yıldıray Koçal (dk. 82) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Kadir Mert Örentepe, Mete Karahan, Ali Sinan Gayla, Emirhan Subaş (Osmaniyespor FK)
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