TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Nevşehir Belediyespor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Osmaniyespor FK, sahasında Nevşehir Belediyespor’a 21 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Levent Buğra Vartemel xx, Deybet Gök xx, Sedef Aktan xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Burak Temir xxx, Nureddin Ersoy xx, Ali Sinan Gayla xx, Fatih Çakır xx (Umut Koray Öz dk. 70 x), Ahmet Taner Çukadar xx, Kadir Mert Örentepe xx, Mete Karahan xx (Emirhan Subaş dk. 70 x), Emrah Öztürk xx, Ahmet Hakan Demirli xx Alper Yener dk. 70 x), Onur Kızıltaş xx (Ahmet Ayhan dk. 22 x) (Mehmet Tolunay Gül dk. 50 xx)

Nevşehir Belediyespor: Furkan Keleş xx, Kadir Bilimlier xxx (Emre Işık dk. 86 ?), Arif Cılak xx, Yıldıray Koçal xxx, Niyazi Çolak xx (Emre Kars dk. 74 x), Abdullah Karmil xx, Ahmet Çelik xx, Hüseyin Civelek xx (Furkan Yılgın dk. 90+5 ?), Malik Karaahmet xxx (Cemal Doğu dk. 74 x), Samet Dağlı xxx (Mustafa Çalışkan dk. 86 ?), Aykut Sarıdoğan xx

Goller: Burak Temir (dk. 85) (Osmaniyespor FK), Malik Karaahmet (dk. 45), Yıldıray Koçal (dk. 82) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Kadir Mert Örentepe, Mete Karahan, Ali Sinan Gayla, Emirhan Subaş (Osmaniyespor FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.