Osmaniye’de uyuşturucu operasyonlarına 7 tutuklama

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Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 2431 Ocak tarihleri arasında 30 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 35 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan 183.46 gram metamfetamin, 72.83 gram eroin, 4.54 gram bonzai, 3.51 gram esrar ile 435 adet yeşil reçeteye tabii hap ele geçirildi.

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