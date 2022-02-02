Osmaniye’de asayiş olaylarına 62 tutuklama

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Osmaniye'de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla bir ay içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 518 kişiden 62’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 131 Ocak tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 518 kişiden 62’si tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör, 1 adet havalı tabanca, 1 adet bıçak, 64 adet 9 mm tabanca fişeği, 35 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet çalıntı araç, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 7 adet çalıntı motosiklet, 5 adet çalıntı bisiklet, 225 lira kumar parası, 4 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı bilgisayar, 1 adet çalıntı projektör, değişik miktarda elektrik kablosu ve klima bağlama aparatları, 3 adet çalıntı demir profil, 4 adet çalıntı akü, 5 torba çalıntı kömür, 177 adet sentetik ecza ilaçları, 0,80 gram eroin, 62,89 gram metamfetamin ile 6,86 gram bonzai ele geçirildi.

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