Bakır kablo hırsızları önce kameralara, ardından polise yakalandı

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Osmaniye’de apartmanlardan bakır kablo çalan hırsızlık şüphelileri önce kameralara ardından polise yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mevlana ve Yaverpaşa mahallelerinde meydana gelen paratoner ve elektrik kabloları hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kabloları çalan şahısların çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Ö.A. ile 9 suç kaydı bulunan A.T. olduğunu tespit etti. Çalışmalar neticesinde saklandıkları adresleri belirlenen şahıslar yapılan baskınla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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