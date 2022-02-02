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Beyaz lahana üreticisinin yüzünü güldürdü Geçen yıl kilosu 25 kuruştan satılan lahananın bu yıl kilosu 2 liradan satılıyor Osmaniye’de beyaz lahana üretimi yapan İsmail Görgülü, yetiştirdiği lahanaları aracı koymadan tarladan pazara satışa sunuyor

İHA

Osmaniye'de beyaz lahana üreticiliği yapan İsmail Görgülü, yetiştirdiği lahanaları aracı koymadan tarladan pazara satışa sunuyor. Geçen yıla göre hem talebin hem de fiyatların çok iyi olduğunu söyleyen Görgülü, "Komisyoncuyu araya sokmadan direkt olarak pazara götürüyoruz. Fiyatlar da gayet güzel, boyutuna göre 5 lira ile 10 lira arasında değişiyor" dedi.

Beyaz lahana üreticisinin yüzünü güldürdü Geçen yıl kilosu 25 kuruştan satılan lahananın bu yıl kilosu 2 liradan satılıyor Osmaniye’de beyaz lahana üretimi yapan İsmail Görgülü, yetiştirdiği lahanaları aracı koymadan tarladan pazara satışa sunuyor

Osmaniye’de beyaz lahana üreticiliği yapan İsmail Görgülü, yetiştirdiği lahanaları aracı koymadan tarladan pazara satışa sunuyor. Geçen yıla göre hem talebin hem de fiyatların çok iyi olduğunu söyleyen Görgülü, “Komisyoncuyu araya sokmadan direkt olarak pazara götürüyoruz. Fiyatlar da gayet güzel, boyutuna göre 5 lira ile 10 lira arasında değişiyor” dedi.
Osmaniye’de yıllardır beyaz lahana üreticiliği yapan İsmail Görgülü, bin bir eziyetle yetiştirdiği lahanaları araya komisyoncu koymadan vatandaşın alıcısına sunuyor. Tarladan hasat ettiği lahanaları direkt olarak semt pazarlarında satışa sunan Görgülü, lahananın kilosunun geçen yıl 25 kuruş olduğunu bu yıl da 2 lira civarında seyrettiğini söyledi. Boyutlarına göre semt pazarlarında 5 ila 10 lira arasında değişen lahana fiyatları böylelikle çiftçinin de yüzünü güldürdü.
Geçen yıla göre hem talebin hem de fiyatların çok iyi olduğunu ifade eden lahana üreticisi İsmail Görgülü, “Kasım ayında başladık hasada. Fiyatlar da şu anda gayet iyi durumda. Komisyoncu falan araya sokmadan direkt olarak pazara götürüyoruz. Lahanaları boyut boyut ayırıyoruz. Fiyatlar da gayet güzel, boyutuna göre 5 lira ile 10 lira arasında değişiyor. Son zamanlarda gübre fiyatlarının yükselmesi etkilediyse de çiftçi olarak memnunuz. Üretici para kazanıyor. İsteyen para kazanıyor. İstemeyen zaten kazanamıyor. Bu yıl talep iyi satışlar da çok güzel. Geçen sene tarlayı toplamadan sürdük. Geçen sene kilosu 25 kuruştu. Bu yıl 2 lira. Araya komisyoncu koymadan direkt olarak semt pazarlarında kendimiz satıyoruz. Birinci elden tarladan pazara” diye konuştu.

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