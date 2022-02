Geriş dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama oldu Osmaniye Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında kent merkezine yerleştirdiği mamatiklerle sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor

Osmaniye Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında kent merkezine yerleştirdiği mamamatiklerle sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor. İçerine atılan geri dönüşüm otomatları sayesinde sokak hayvanlarına mama desteği sağlayan makineler çevre kirliliğinin de önüne geçmiş olacak.

Osmaniye Belediyesi, sıfır atık projesi çerçevesinde sokak hayvanları için örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu mamamatikler oluşturuldu. Pilot bölge olarak belirlenen Fakıuşağı Mahallesi, Şehit Ömer Halis Demir Parkı ve Devlet Bahçeli Meydanı Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı‘na yerleştirilen mamamatiklere atılan metal kola kutusu, plastik su şişesi ve cam şişe gibi geri dönüşüm ürünleri sokak hayvanlarına mama olarak geri dönüyor. Atıl durumdaki ürünlerinde geri dönüşüme kazandırılarak milli ekonomiye destek sağlandığı projede mama bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının günün her dakikasında beslenmesi hedeflendi.

Projenin sokak hayvanları için faydalı olacağını ifade eden vatandaşlar, “Zorlu geçen soğuk hava şartlarında ve her zaman yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başlatılan Türkiye’ye örnek olacak düzeyde bir uygulama olmuş. Aynı zamanda doğa dostu olan bu uygulama için Osmaniye Belediyesi’ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Diliyoruz ki, Osmaniyeliler olarak şehrimiz için yapılan her hizmete sahip çıkar ve kollarız” şeklinde konuştular.



Mamamatikler nasıl çalışıyor..

Mamamatikler metal, plastik veya ve cam şişeli ürünlerin kutuya atılması ile birlikte mama haznesinden mama vermeye başlıyor. Mamamatikler kutuya dönüşüm malzemesi bırakan kişiye “Osmaniye Belediyesi çevreye ve sokak hayvanlarına gösterdiğiniz teşekkür eder” sesli mesajıyla yanıt veriyor. Sokak hayvanları için mama desteği sağlayan otomatların aynı zamanda su haznesi de bulunuyor.

