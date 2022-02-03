Resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı

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Osmaniye’de resmi belgede sahtecilik suçundan aranması olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bahçe İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayişin sağlanması amacıyla E90 Otoyolu’nda uygulama yaptı. Uygulamada kimlik sorgulaması yapan ekipler, hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan yakalama kararı bulunan M.Ö. isimli şahıs yakalandı. Daha önceden de çeşitli suçlardan 7 ayrı kaydı olduğu tespit edilen M.Ö. uygulama noktasında gözaltına alındı.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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