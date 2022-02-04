Kick boksçu kız kardeşlerin hedefi dünya şampiyonluğu Zişan, Efşan ve Zekiye Yılmaz kardeşlerin tek hedefi dünya şampiyonu olmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kick boksçu kız kardeşlerin hedefi dünya şampiyonluğu Zişan, Efşan ve Zekiye Yılmaz kardeşlerin tek hedefi dünya şampiyonu olmak

İHA

Kick boksçu kız kardeşlerin hedefi dünya şampiyonluğu Zişan, Efşan ve Zekiye Yılmaz kardeşlerin tek hedefi dünya şampiyonu olmak

Ordu’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası’na Osmaniye’den katılan 3 kız kardeş turnuvaya damga vurdu. Kendi kategorilerinde rakiplerini geride bırakan kardeşlerden Zişan Yılmaz ve Efşan Yılmaz, birinci olurken, Zekiye Yılmaz ise üçüncülük elde etti. Şampiyonluk kürsüsüne birlikte çıkmanın haklı gurunu yaşayan Zişan, Efşan ve Zekiye Yılmaz kardeşlerin tek hedefi ise dünya şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’nı okutmak.
Ordu’da Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası’na 76 ilden yaklaşık 6 bin sporcu katıldı. Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan turnuva minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirildi. Osmaniye AYS Spor Kulübü’nden de 20 sporcu turnuvaya katıldı. Sporcular arasında 3 kız kardeş de yer aldı. Zişan Yılmaz büyükler kategorisinde, Efşan Yılmaz yıldızlar kategorisinde ve Zekiye Yılmaz gençler kategorisinde yarıştı.
Rakipleriyle kıyasıya mücadelede eden kız kardeşlerden Zişan ve Efşan, Türkiye birincisi olurken, Zekiye de üçüncü sırada yer aldı.

Zişan: “Şampiyonluk kürsüsüne çıktığımda gözyaşımı gördüm”
Kardeşleriyle birlikte şampiyonluk kürsüsüne çıkmanın ayrı bir gurur olduğuna değinen Zişan Yılmaz, “6 bin kişinin katılımıyla Ordu’da düzenlenen Kick Boks şampiyonasında büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Bunun için çalıştık, emek verdik, terler akıttık. Bunun da karşılığını almak bizi çok gururlandırdı. Kürsüye çıktığımda emeklerimi, çabalarımı ve gözyaşlarımı gördüm. Kürsüden iner inmez de bir sonraki müsabakanın başladığının bilincindeydim. İnşallah dünya kupasına 2 kız kardeşimle gidip 3 tane kupayla da dönmek istiyorum. Çok güzel bir duygu çünkü biz bunun için yıllardır emek veriyoruz. Kardeşlerimle birlikte aile sporu olarak yapmanın da mutluluğu daha farklı. Tabii takım arkadaşlarımızla bir aileyiz ama aramızda kan bağı olan kardeşlerimle birlikte şampiyonluk kürsüsünde olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı” diye konuştu.

Efşan: “Hedefim dünya şampiyonu olmak”
Dünya şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’nı okutmak istediğini belirten Efşan Yılmaz, “Ordu’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum. Birinci olarak kürsüye çıktım, çok mutu oldum. 3 kere üst üste Türkiye şampiyonu oldum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hedefim dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’mızı okutmak. İnşallah o duyguyu yaşarım. Türkiye şampiyonu da olmak çok güzel bir duygu. Üç kız kardeş olarak katıldık. İkimiz Türkiye şampiyonu, birimiz Türkiye üçüncüsü olduk. İnşallah daha nice başarılarla dünya şampiyonu oluruz. Bayrağımız dalgalandırıp İstiklal Marşı’mızı okutmak, üçümüzün de en büyük hayali. İnşallah o duyguyu da yaşarız” şeklinde konuştu.

Zekiye: “İlk hedefim şampiyonalara katılıp milli sporcu olmak”
Üç kız kardeş olarak kick boks sporuna küçük yaşlarda gönül verdiklerini söyleyen Zekiye Yılmaz, “Bu sporu 3 kız kardeş olarak çok küçük yaştan beri yapıyoruz. Dayımın önderliğinde başladık. Ordu’da yapılan kick boks şampiyonasında ben Türkiye üçüncüsü, ablam ve küçük kardeşim de Türkiye şampiyonu oldu. İlk hedefim inşallah şampiyonalara katılıp milli sporcu olmak. Yusuf Güngördü hocamın önderliğinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Yusuf hocamızın desteği çok var üzerimizde” ifadelerini kullandı.

Yusuf Göngördü: “Üç kız kardeş var, ikisi Türkiye şampiyonu, birisi Türkiye üçüncüsü”
Orduda düzenlenen şampiyonayla ilgili bilgiler veren Milli Takım Antrenörü Yusuf Güngördü, “Ordu’da yapılan Kick Boks Türkiye Turnuvası'na, AYS Kick Boks olarak 20 tane sporcu ile katıldık. Sporcularımızdan 15 tanesi kürsüye çıktı. Bunlardan 4 sporcu şampiyon, 5 sporcu ikinci ve 6 sporcu da üçüncü oldu. Şampiyona bizim için çok başarılı geçti. Yüzde 75 başarımız var. Bu şampiyonanın önemi de şudur; milli takım seçme kriterleri içerisinde olduğu için Avrupa ve dünya şampiyonasına gidecek olan sporcularımızın ilk tur aşamasıydı. Bundan sonraki şampiyonada dünya kupası ondan sonra yine Türkiye şampiyonası, bunlardan gelecek olan puanlarla da Avrupa, dünya ve İslam oyunlarında milli takım adına Türkiye’yi temsil edecekler. İnşallah o şampiyonalarda da bu şekilde güzel başarılar elde ederiz. Bu şampiyonanın güzeli de şudur; 3 kız kardeş var ve bunlardan ikisi Türkiye şampiyonu, birisi de Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı şekilde bir aileden 3 kız kardeşin bu sporu yapması ve hepsinin kürsüye çıkarak milli sporculuğa bir adım daha atmaları bizim için gurur vericidir. İnşallah daha sonraki Dünya Kupası Şampiyonası’nda da şampiyon olup kürsüye çıkacaklar. Milli takımı da ileri safhada en iyi şekilde temsil edecekler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Evden hırsızlık yapan iki zanlı yakalandı
Kavşakta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı
YEREL HABERLER Kavşakta otomobiller çarpıştı, sürücüler yaralandı
Osmaniye'de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlılar yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan ...
Polisi görünce attığı poşetten uyuşturucu çıktı, tutuklandı
YEREL HABERLER Polisi görünce attığı poşetten uyuşturucu çıktı, ...
Resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alınan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Resmi belgede sahtecilik suçundan gözaltına alınan ...
Geleceğin milli sporcu adayları tarama testinden geçiyor
YEREL HABERLER Geleceğin milli sporcu adayları tarama testinden ...
Vali Yılmaz çocuklarla “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi
YEREL HABERLER Vali Yılmaz çocuklarla “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” ...
Osmaniye’de kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Osmaniye’de kuvvetli rüzgar uyarısı
İnsanlık ölmemiş dedirten davranış Belediye personeli donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği ateş yakıp hayatta tutmaya çalıştı
YEREL HABERLER İnsanlık ölmemiş dedirten davranış Belediye personeli ...
Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde karla mücadele ...
Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’na Başkan Tarhan’dan fidan desteği
YEREL HABERLER Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’na Başkan Tarhan’dan ...
Osmaniye’de uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
Geriş dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama oldu Osmaniye Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında kent merkezine yerleştirdiği mamatiklerle sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor
YEREL HABERLER Geriş dönüşüm otomatları sokak hayvanlarına mama ...
Beyaz lahana üreticisinin yüzünü güldürdü Geçen yıl kilosu 25 kuruştan satılan lahananın bu yıl kilosu 2 liradan satılıyor Osmaniye’de beyaz lahana üretimi yapan İsmail Görgülü, yetiştirdiği lahanaları aracı koymadan tarladan pazara satışa sunuyor
YEREL HABERLER Beyaz lahana üreticisinin yüzünü güldürdü Geçen yıl ...
Bakır kablo hırsızları önce kameralara, ardından polise yakalandı
YEREL HABERLER Bakır kablo hırsızları önce kameralara, ardından ...
Kadirli Belediyesinden evde sağlık ve bakım hizmeti
YEREL HABERLER Kadirli Belediyesinden evde sağlık ve bakım hizmeti
Osmaniye’de asayiş olaylarına 62 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de asayiş olaylarına 62 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.