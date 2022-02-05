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Nakliyeci tutup güpegündüz alüminyum çerçeveleri çaldılar Osmaniye’de nakliyeci tutup güpegündüz alüminyum çerçeveleri çalan hırsızlık şüphelileri önce kameralara adından polise yakalandı Pes dedirten hırsızlık olayında, nakliyecinin de bilmeden hırsızlara yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı

İHA

Nakliyeci tutup güpegündüz alüminyum çerçeveleri çaldılar Osmaniye’de nakliyeci tutup güpegündüz alüminyum çerçeveleri çalan hırsızlık şüphelileri önce kameralara adından polise yakalandı Pes dedirten hırsızlık olayında, nakliyecinin de bilmeden hırsızlara yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı

Osmaniye’de nakliyeci tutup güpegündüz alüminyum çerçeveleri çalan hırsızlık şüphelileri önce kameralara ardından polise yakalandı. Pes dedirten hırsızlık olayında, nakliyecinin de bilmeden hırsızlara yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Olay, Fakıuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir apartmanın önünde bulunan 4 adet alüminyum çerçevelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı apartmandaki güvenlik kameralarını detaylı incelemeye alan ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların daha önceden 39 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan B.K. ile 28 adet çeşitli suçlardan kaydı bulunan E.C.K. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için saha çalışması başlatan ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri baskınla B.K. ile E.C.K.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde şahısların tutukları nakliyeciyle geldikleri ardından alüminyum çerçeveleri kamyonete yükledikleri görüldü. Gündüz vakti yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtirken, nakliyecinin de bilmeden hırsızlara yardım etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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