Araç kiralayıp, bina önündeki malzemeleri çaldılar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de 2 şüpheli, nakliye aracı kiralayıp bir bina önündeki alüminyum çerçeveleri çaldı. Hırsızlık olayının farkında olmayan sürücünün de şüphelilere yardım ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir bina önünde bulunan 4 alüminyum çerçevenin çalındığı ihbarı üzerine adrese gitti. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelilerin 39 suç kaydı olan B.K. (21) ile 28 suç kaydı bulunan E.C.K. (16) olduğunu belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.K. tutuklandı, E.C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Bu arada hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin kiraladıkları nakliye aracıyla birlikte geldikleri, bina önündeki alüminyum çerçeveleri kamyonete yükledikleri görüldü. Nakliye aracının şoförünün de farkında olmadan hırsızlara yardım etmesi dikkat çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-02-05 12:35:36



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