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Osmaniye’de yerli aşı Turkovac'a vatandaşlardan yoğun ilgi Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac Osmaniye’de uygulanmaya başladı

İHA

Osmaniye’de yerli aşı Turkovac'a vatandaşlardan yoğun ilgi Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac Osmaniye’de uygulanmaya başladı

Acil kullanım onayı verilen yerli Covid19 aşısı Turkovac Osmaniye’de uygulanmaya başladı. Yoğun ilgi gösterilen yerli aşıyı olmak isteyen vatandaşlar aşı odaları önlerinde yoğunluk oluştururken, aşılarını yaptıran vatandaşlar uzun zamandan beri Turkovac’ı beklediklerini söylediler.
Türkiye’nin yerli ve milli Covid19 aşısı Turkovac aşısı Osmaniye Devlet Hastanesi’nde bugün sabah saatlerinden itibaren uygulanmaya başlandı. Uzun zamandan beri Turkovac’ın Osmaniye’ye gelmesini bekleyen vatandaşlarda aşı odaları önünde yoğunluk oluşturdu. Aşı olmak için ilk olarak kayıt yaptıran vatandaşlar özel olarak hazırlanan aşı odalarında Turkovac aşılarını oldular.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da aşı çalışmalarını yerinde görmek için Devlet Hastanesi’ne geldi. Sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, Turkovac aşısı oldu. Aşı sonrası açıklama yapan Vali Yılmaz, milli aşıyla korona virüsle mücadele de daha güçlü olduklarını söyledi.
Turkovac aşısı olan Vali Erdinç Yılmaz, “Ben de Turkovac aşısı oldum. Artık kendi milli aşımızla korona virüsle mücadelede daha güçlüyüz. Daha da iyi sonuçlar alacağız. Ben ziyaretlerimde birçok vatandaşlarımızla sohbet ettiğimiz de aşı olunması gerektiğini belirttiğimde Turkovac bekleyenler oldu. Bu vatandaşlarımız için de aşı gelmiş oldu. Turkovac aşısını yapmaya başladık. Vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını olması bu mücadelede bize de kendilerine de güç katacaktır. İnşallah kendi aşımızla daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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