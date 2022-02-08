Kayalıklarda erkek cesedi bulundu (2)

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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KİMLİĞİ BELİRLENDİOsmaniye'de kayalıklarda bulunan erkek cesedinin Cumali Korkmaz'a (41) ait olduğu belirlendi. Yakını tarafından teşhis edilen Korkmaz'ın kayalıklardan düşerek öldüğü üzerinde duran polis, soruşturmaya devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2022-02-08 02:14:35



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