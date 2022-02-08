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Vali Yılmaz: “Turkovac aşısını bekleyen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan insidans haritasına göre, vaka sayılarının yükselişe geçtiği Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor

İHA

Vali Yılmaz: “Turkovac aşısını bekleyen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan insidans haritasına göre, vaka sayılarının yükselişe geçtiği Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan insidans haritasına göre, vaka sayılarının yükselişe geçtiği Osmaniye’de korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, Omicron’a karşı vatandaşları uyardı. Korona virüsle mücadele de aşını da önemine dikkat çeken Vali Yılmaz, “Turkovac aşısını beklediklerini ifade eden vatandaşlarımız vardı, bu vatandaşlarımızı bir an evvel aşı olmaya davet ediyorum” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasına göre 1521 Ocak tarihleri arasında 100 binde 102,27 oranında seyreden vaka sayıları son hafta 100 binde 261,78 oranında açıklandı. Geçen hafta açıklanan vaka sayısı ile son hafta açıklanan vaka sayısı arasında 100 binde 159,51 oranında yükseliş yaşanan Osmaniye’de korona virüs denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda göreve geldiği ilk günden beri korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, Covıd19’un yeni varyantı olan Omicron’a karşı vatandaşları uyardı. Mücadelede aşının önemli olduğuna değinen Vali Yılmaz, yerli ve milli olan Turkovac aşısını bekleyen vatandaşları da aşı olamaya davet etti.
Turkovac aşısının korona virüsle mücadeleye güç katacağını ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Omicron varyantı biliyoruz ki çok hızlı yayılıyor. Maalesef ilimizde de artış yaşanmaya başladı. Bu nedenle çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreci yaşıyoruz. Osmaniyeli hemşerilerim bugüne kadar çok başarılı bir mücadele verdi, inşallah bundan sonra da sürdürelim. Bu mücadelede başarılı olmamız için aşı olmayan vatandaşlarımızın bir an evvel aşılarını olması aşılama sürecini tamamlamamış olanların tamamlaması çok önemli. Kendi milli aşımız olan Turkovac’ın uygulamasına da başlandı. Daha önce Turkovac aşısını beklediklerini ifade eden vatandaşlarımız vardı. Bu vatandaşlarımızı bir an evvel aşı olmaya davet ediyorum. İnşallah Turkovac aşımızla bu mücadelede daha güçlü olacağız. Kendi aşımızla korona virüse karşı mücadele etmenin bize daha büyük bir güç katacağına yürekten inanıyorum. Aşılamada birinciyiz hamdolsun, inşallah yüzde yüze ulaşalım ve bu mücadeleyi başarıyla tamamlayalım. Turkovac aşımızın uygulanması bizim için büyük bir gurur ve büyük bir mutluluk. Bu mücadelede hepimize çok büyük bir güç katacak çok büyük bir çalışma. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.
Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz’a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık eşlik etti.

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