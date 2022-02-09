Osmaniye'de köy okulu alev alev yandı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de Yarpuz İlkokulu, çıkan yangında alev alev yanarak küle döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Yarpuz köyünde bulunan Yarpuz İlkokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Tek katlı ve 3 dersliğin bulunduğu ilkokuldan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Eski yapı olduğu öğrenilen okul, kısa sürede alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-02-09 01:17:17



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