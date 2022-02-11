Osmaniye’de rüşvet ve zimmet operasyonu Amanoslar bölgesinde izinli olarak kesimi yapılan orman emvalini odun kömür işiyle uğraşan şahıslara para karşılığında satan kişilere yönelik jandarma ekiplerince rüşvet ve zimmet operasyonu düzenlendi Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs adliyeye sevk edildi

Osmaniye’nin Amanoslar bölgesinde izinli olarak kesimi yapılan orman emvalini odun kömür işiyle uğraşan şahıslara para karşılığında satan kişilere yönelik jandarma ekiplerince rüşvet ve zimmet operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Amanoslar bölgesinde A.K. isimli şahsın, izinli olarak kesimi yapılan orman emvalini orman deposuna göndermesi gereken Hatay, Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren odun kömür satış işiyle uğraşan kişilere para karşılığında sattığı belirlendi.

Operasyonu derinleştiren Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, usulsüzlüğün ortaya çıkmaması için de A.K.’nin haksız olarak kazanılan paradan Orman İşletme görevlisi M.S. ile Ö.K. isimli şahıslara rüşvet verdiğini ortaya çıkardı.

Olayla ilgili A.K., Ş.K., M.S. ile Ö.K. isimli şahıslar rüşvet ve zimmet suçundan düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında şahısların ev aramalarında 8 adet cep telefonu, 2 adet cd çantası, 2 adet tabanca, 2 adet laptop bilgisayar, 3 adet USB flash bellek, 1 adet sim kart, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.

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