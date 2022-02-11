Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bir vatandaşa ait motosiklet çalındı. İl Jandarma Komutanlığı meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerin çalışmaları neticesinde kamera kayıtlarından hırsızlığı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.P. isimli hırsızlık şüphelisi motosikletle birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.P. adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.