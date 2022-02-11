Osmaniye'de baskı ve tehditle çalıştırılan 2 çocuk kurtarıldı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan ticareti suçunun önlenmesine ve tespitine yönelik yapmış olduğu çalışmada, illegal yollardan ülkeye sokulan 1217 yaşlarında yaklaşık 25 kişilik grubun hurdalık ve atık kağıt toplama alanlarında baskı ve tehdit edilerek insani olmayan koşullarda zorla çalıştırıldığı bilgisini aldı.
Osmaniye'de ikamet eden A.E.'nin yakını olan 2 çocuğun da belirtilen yerde yaklaşık 4 gün zorla tutulup, aç bırakıldığı baskı ve tehdit edilerek atık kağıt toplama işinde çalıştırıldığı, bu işleri organize ettiği bilgisi alınan insan taciri İ.M.E ile bağlantılı olan ve zorla çalıştırılan 2 çocuğu para karşılığı getiren M.A.A. ve A.İ. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şahıslar hakkında insan ticareti suçundan adli tahkikat başlatıldı.
İnsan ticareti mağduru 2 çocuk insani ihtiyaçları karşılandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.