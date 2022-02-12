Osmaniye Belediye Başkanlığı binasına silahlı saldırı (2)

BAŞKAN KARA'DAN AÇIKLAMA
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye binasına yapılan silahlı saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kara, kolluk güçlerinin olayla ilgili araştırmayı çok yönlü sürdürdüğünü belirterek, "Emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre olayın belediyemizle ilgisi olmadığı, kullanılan silahtan çıkan merminin tesadüf eseri binamıza isabet ettiği bildirilmiştir. Olayda hiç kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimizdir. Başta valimiz, başsavcımız, emniyet müdürümüz ve alay komutanımız olmak üzere olaya en çabuk şekilde müdahale edip, sorumluları takibe başlayan tüm kolluk güçlerimize teşekkür eder, böyle bir olayın şehrimizde tekrarlanmamasını dilerim" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-02-12 23:24:13
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