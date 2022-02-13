Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyeleri teslim ediliyor

Osmaniye Belediyesi, ihtiyaç sahibi 23 engelli vatandaşa tekerlekli sandalyelerini teslim etmeye başladı.

Osmaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetler çerçevesinde engelli vatandaşlara yönelik hizmetlere devam ediyor. Belediye tarafından ihtiyacı olan 23 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtımına başladı. Sandalyeler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sosyal destek ekibi personeli tarafından evlere götürülerek teslim ediliyor. Tekerlekli sandalyelerini teslim alan engelli vatandaşlar Başkan Kadir Kara’ya tekerlekli sandalye sevincini yaşattıkları için teşekkür ettiler.

“Hepimiz bir engelli adayıyız, herkes bir gün engelli olabilir” diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Engellilerimize her zaman desteğimizi sürdürüyor ve sürdürmekteyiz. Engelli vatandaşlarımız için 12 yıldır sürdürdüğümüz Engelsiz Taksi uygulamasının yanı sıra tekerlekli sandalye dağıtımlarımız da devam ediyor. Onları mutlu görmek bizi fazlasıyla sevindiriyor. Engelli vatandaşlar için sosyal destek çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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