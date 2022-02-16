Halk oyunlarında Şehit Harun Saltalı Orta Okulu birinci oldu

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği’ yarışmasında Şehit Harun Saltalı Orta Okulu birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20212022 Faaliyet Programı çerçevesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce düzenlenen ‘Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği’ yarışmaları sona erdi. Merkez Spor Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yarışmalar geleneksel, düzenlemesiz kategorisinde yapıldı. 5 okuldan yaklaşık 90 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda, ekipler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yöre kültürünün de yansıtıldığı oyunlarda öğrenciler birinci olabilmek için ter döktü.

Yıldızlar düzenlemesiz kategorisinde Şehit Harun Saltalı Orta Okulu birinci olurken, Şehit İbrahim Aşkın Orta Okulu ikinci, Mustafa Konaklı Ortaokulu üçüncü Şehit Musa Sarıgöz Orta Okulu ise dördüncü oldu. Dereceye giren ekiplere ödülleri Antrenörler, Hakemler ve Okul Sporları tertip komitesi tarafından verildi.

Yıldızlar kategorisinde yarışmanın birincisi olan Şehit Harun Saltalı Orta Okulu Osmaniye’yi grup müsabakalarında temsil edecek.

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