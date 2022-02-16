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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de marketlerde KDV indirimi denetimi

İHA

Osmaniye’de marketlerde KDV indirimi denetimi

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim personelleri tarafından kent genelindeki marketlerde KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına yönelik denetim yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından temel gıda ürünlerinden alınan yüzde 8'lik KDV yüzde 1'e indirilmişti. İndirim kararının ardından Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim personelleri, marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünler teker teker incelenerek indirimlerin yapılıp yapılmadığı tespit edildi. Aynı zamanda ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı da karşılaştırıldı. KDV indirimi güncellemesini yetiştiremeyen market işletmecileri, ürünlerin indirim uygulanmadan satılmaması konusunda uyarıldı.
Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, denetimlerin kent genelinde hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

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