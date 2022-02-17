Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay yıl hapis cezasıyla aranan H.N. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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