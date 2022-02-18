"Kitap Kahve" sınava hazırlanan öğrencilerin ikinci evi oldu Çay, kahve gibi sıcak içeceklerin de ücretsiz olduğu Kitap Kahve’de öğrenciler 7 gün 24 saat ders çalışabilme imkanı buluyor Kitap Kahve’ye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, öğrencilerin bir arada ders çalışmasının birbirlerine motivasyon sağladığını söyledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Osmaniye Gençlik Merkezi’nde hayata geçirilen ‘Kitap Kahve’ öğrencilerin ikinci evi oldu. Sıcak ve nezih bir ortamda ders çalışan öğrenciler için çay, kahve gibi içeceklerin ücretsiz olduğu yerde öğrenciler 7 gün 24 saat ders çalışabilme imkanı buluyor. Kitap Kahve’ye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, öğrencilerin bir arada ders çalışmasının birbirlerine motivasyon sağladığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Gençlik Merkezi’nde kurulan ‘Kitap Kahve’ gün boyu onlarca öğrenciye ev sahipliği yapıyor. YKS, YDS, KPSS ve ALES gibi sınavlara hazırlanan öğrencilerin vazgeçilmezi haline gelen Kitap Kahve’de çay ve kahve gibi sıcak içecekler de ücretsiz olarak ikram ediliyor. Kitap Kahve için “İkinci evimiz oldu” tanımlamasını yapan öğrenciler nezih ortamda ders çalışmanın daha verimli olduğunu ifade ettiler. Kahve’nin 7 gün 24 saat sınava hazırlanan öğrencilere hizmet verdiğine değinen Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, öğrencilerin Kitap Kahve’ye yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.



“Ücretsiz çay kahve imkanımız var”

Kitap kahvede ALES ve YDS sınavlarına hazırlanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi Yağmur Şahin, “Sivas Cumhuriyet Üniversite’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyorum. Burada Gençlik Merkezi’nde Kitap Kahve'de ders çalışıyorum. ALES ve YDS sınavlarına hazırlanıyorum. İstediğimiz şekilde gelip burada çalışabiliyoruz. Çay kahve her imkanımız var. Burayı tercih ediyorum. Çünkü çalışma ortamı çok iyi, evde sadece çalışma masam ve ben varım. Ama aynı zamanda kitaplarda var, soru sorabileceğim arkadaşlarım da var. Birbirimize yardımcı da oluyoruz. İç açıcı bir yer aslında, masalar sandalyeler ve çevre” diye konuştu.



“Burası bizim ikinci evimiz gibi oldu”

Kitap Kahve için “Burası bizim ikinci evimiz oldu” diyen Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu Ayşegül Güden, “Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. Yaklaşık bir buçuk aydan beri Osmaniye Gençlik Merkezi Kitap Kahve'ye gelmekteyim. Burada KPSS çalışıyorum. Bu süreç içerisinde burası bizim ikinci evimiz gibi oldu. Buradaki yetkililer de bize her türlü desteği sağlıyor. Kendimi bu süreç içerisinde sadece Kitap Kahve'de ders çalışırken değil aynı zamanda etkinlikler yaparken de buluyorum. Bu durum benim için çok keyif verici” dedi.



“7 gün 24 saat hizmet veriyoruz”

Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel ise, “Osmaniye Gençlik Merkezi’miz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Gençlerimize yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra özellikle kitap kahvemizde gençlerimize KPSS, YDS, ALES gibi sınavlara çalışmaya yönelik de hizmet sunmaktadır. Burası gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği bir alandır. Burada gençlerimiz belki de evlerinde bulamadıkları ortamı buluyorlar. Ücretsiz çay ve kahve gibi ikramlarımızla gençlerimize destek oluyoruz. Aynı zamanda burada birlikte çalıştıkları için gençlerimiz birbirlerini de motive etme imkanı da buluyorlar. İlk başlarda sayımız biraz azken kitap kahvemizin bir kısmını temin etmiştik daha sonra yoğunluk olduğu için diğer tarafı da gençlerimize tahsis ettik. Sabah erken saatlerinden gece geç saatlere kadar hatta dilerlerse de burada sabaha kadar derslerini çalışabilecekler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.