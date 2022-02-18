Osmaniye'de tarihi caminin kapısı yandı; 1 şüpheli gözaltında

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, tarihi Envar'ül Hamit Camii´nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ahşap kapı, kullanılamaz hale gelirken, madde bağımlısı olduğu belirtilen şüpheli, yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Hacı Osmanlı Mahallesi´ndeki 1890 yılında yapılan Envar'ül Hamit Camii´nde, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Caminin ahşap kapısının önünde alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin hızlı müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. Caminin ahşap kapısı ise kullanılamaz hale geldi. Polis, yaptığı incelemenin ardından, yangını çıkardığı iddiasıyla madde bağımlısı olduğu belirtilen kişiyi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-02-18 12:00:17



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