Osmaniye'de tarihi caminin kapısı yandı; 1 şüpheli gözaltında (2)

VALİ YILMAZ: ASLINA UYGUN YAPILACAK
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, tarihi Envar'ül Hamit Camii´nin yangında kullanılamaz hale gelen ahşap giriş kapısının, aslına uygun yapılacağını söyledi. Vali Yılmaz, yangınla ilgili gözaltına alınan şüphelinin madde bağımlısı olduğunu ve sorgusunun devam ettiğini belirtti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-02-18 13:53:54
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