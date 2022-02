Osmaniye'de “Hocalı Soykırımı ve Türkiye Azerbaycan İlişkileri” konferansı

Azerbaycan’da 30 yıl önce gerçekleştirilen ve modern zamanların en büyük insanlık trajedilerinden biri olan Hocalı Soykırımı ve kurbanlarını anma vesilesiyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) tarafından “30. Yılında Hocalı Soykırımı ve Türkiye Azerbaycan İlişkileri” başlıklı konferans düzenledi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kulüplerinden Türk Dünyası Araştırma Kulübü tarafından organize edilen konferans saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. OKÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Meyser Kaya ile Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Ahmet Korkmaz, müzik dinletisi sunulmasının ardından konferans protokol konuşmalarıyla devam etti.

Konferansın açılış konuşmasını yapan OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, “AzerbaycanTürkiye iki devlet tek millet parolasıyla baktığımız, çok köklü kültürel bağları olan iki ülkedir. Geçmişten gelen bu bağlılıklarımız ekonomik, kültürel ve siyasal birçok alanda, özellikle bugünlerde en yüksek düzeyde devam ediyor. İnşallah bu birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz her zaman daim olsun. Tarihi birçok olayda olduğu gibi Hocalı Soykırımı da gösteriyor ki, Türk toplulukları, Türk halkları zayıf oldukları anda böylesi vahim hadiselere maruz kalabiliyorlar. O nedenle bizlerin karşısındaki tek imkân, tek çare her zaman güçlü olmaktır. Devletimiz, devletlerimiz, sahip oldukları potansiyel ile birlikte bu güçlerini daim kılacaklar ve bir daha böylesi acı olayların yaşanmasına asla müsaade etmeyecektir” diye konuştu.

Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Elkhan Zeynalov ise, “Azerbaycan’ın bu kanlı tarihinin teyit edilmesinde her zaman Türk halkı bizim yanımızda oldu. Biz tek millet, tek halktık. Zamanın keşmekeşliğinde ayrıldık ama derdimiz her zaman bir oldu, birbirimizi düşünüyoruz ve bu hayata devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Haydar Aliyev sayesinde birliğimiz daha da güçlendi, daha da kuvvetlendi. Azerbaycan 44 günlük bir savaşla işgal edilmiş toprakları azat etti. Bu işgalden azatlık olma savaşında Azerbaycan’ın yanında omuz omuza vererek Türk halkı, Türk Devleti, Türk Devlet rehberleri daima bizim yanımızda oldu. Bu yüzden ülkemizin halkı her birinize teşekkürlerini bildirir” dedi.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Marziye Memmedli, “30. Yılında Hocalı Soykırımı ve Türkiye Azerbaycan İlişkileri” başlıklı sunum yaptı. Sunumunda Azerbaycan Türkiye kardeşliğinin Karabağ’da sevinç yaşattığına değinen Memmedli, “Bölgedeki son gelişmeler neticesinde diplomatik ilişkiler başlayacaktır. Ama şunu söylemek lazım, biz beraber yaşayacağız. Biz toprak bütünlüğümüzü koruruz, hiçbir zaman bir karış toprağımızı vermeyiz. Geçmişimizi de asla unutturmayız. Bizim kanımız aynı, dilimiz aynı, kardeş kardeşten ayrılamaz, bizi ayıramazlar nitekim bunu yapamadılar, yapamazlar da” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde düzenlenen konferansa OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun’un yanı sıra Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulisi Akkuş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ve Prof. Dr. Coşkun Özalp, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ceyhun Yükselir, Genel Sekreter Recep Şen, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile Meslek Yüksekokulu Müdürleri, kamu kurumlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

