Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi PISA’da Türkiye’yi temsil edecek

İHA

Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi PISA’da Türkiye’yi temsil edecek

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, PISA 2022 nihai uygulamasına katılacak olan Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.
15 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programına (PISA) 2022 nihai uygulamasında Türkiye’yi temsil edecek olan okullar arasında yer alan Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Albak, “PISA araştırması ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Uluslararası uygulamada Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi olarak ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi temsil etmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lisesi öğrencileri tarihi eserlerin resimlerini çizdi
YEREL HABERLER Lisesi öğrencileri tarihi eserlerin resimlerini çizdi
Yangında şehidin emanetleri zarar görmedi Osmaniye'de şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesinin yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı Yangında evde bulunan her şey küle dönerken, şehidin hatıralarının yaşatıldığı özel oda zarar görmedi
YEREL HABERLER Yangında şehidin emanetleri zarar görmedi Osmaniye'de ...
Bedensel ve zihinsel engelli Burçin’in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Bedensel ve zihinsel engelli Burçin’in yüzünü ...
Osmaniye'de “Hocalı Soykırımı ve Türkiye Azerbaycan İlişkileri” konferansı
YEREL HABERLER Osmaniye'de “Hocalı Soykırımı ve Türkiye Azerbaycan ...
Osmaniye'de okul sporları voleybol yarı final müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Osmaniye'de okul sporları voleybol yarı final ...
Osmaniye Belediyesi’nin YADES projesi başladı
YEREL HABERLER Osmaniye Belediyesi’nin YADES projesi başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.