Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, PISA 2022 nihai uygulamasına katılacak olan Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

15 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programına (PISA) 2022 nihai uygulamasında Türkiye’yi temsil edecek olan okullar arasında yer alan Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Albak, “PISA araştırması ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Uluslararası uygulamada Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi olarak ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi temsil etmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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