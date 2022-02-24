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Osmaniye’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu Adliye ve defterdarlık binalarının çatıları da kuvvetli rüzgara dayanamadı

İHA

Osmaniye’de ağaçlar devrildi, çatılar uçtu Adliye ve defterdarlık binalarının çatıları da kuvvetli rüzgara dayanamadı

Osmaniye’de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Adliye ve defterdarlık binalarının çatıları da kuvvetli rüzgara dayanamazken kent genelinde ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşandı.
Osmaniye’de öğle saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde bir çok ev, iş yeri ve okul çatısı şiddeti rüzgar nedeniyle uçarken, kuvvetli rüzgara dayanamayan ağaçların dalları da yerle bir oldu. Adliye ve defterdarlık binalarının çatıları da kuvvetli rüzgardan nasibini alırken, rüzgar nedeniyle havada uçuşan metal parçaları sırasında oluşan panik anları kameralara yansıdı. Bir vatandaş üzerine düşen metal parçasından son anda kurtulurken kendilerini korumak isteyen diğer vatandaşlar ise duvar kenarlarına sığındı.
Öte yandan Mimar Sinan Mahallesinde bir evin sokak duvarı da şiddetli rüzgara sırasından devrildi. Duvarın devrildiği anda yanından geçen bir kadının ayağına gelen briket parçaları kadının hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

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