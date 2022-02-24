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Osmaniye'de kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, ağaçlar ve panolar devrildi

DHA

Osmaniye'de kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu, ağaçlar ve panolar devrildi


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ve reklam panoları devrildi, aralarında adliye ve deftardarlık binalarının da bulunduğu bazı iş yerlerinin çatısı uçtu. 
Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir evin bahçe duvarının devrilmesine neden oldu. Saatteki hızı 51 kilometreyi bulan rüzgarda yıkılan duvar yoldan geçen bir kişinin ayağından hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Fakıuşağı Mahallesi'nde ise bir iş yerinin önündeki çatı yola uçtu. Polis ekipleri, yolu şerit çekerek önlem aldı. Yine aynı bölgede, bazı reklam panolarının direkleri devrildi.  Yol kenarlarındaki bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazılarını ise kırılan dalları yola düştü. Bir ağaç ise park halindeki otomobilin üzerine devrilerek hasara neden oldu. Valilik kompleksi içerisinde bulunan adliye ve defterdarlık binalarının çatıları da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-02-24 15:22:47

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