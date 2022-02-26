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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de su ürünleri av yasağı 1 Mart’ta başlıyor

İHA

Osmaniye'de su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ hükümleri gereği su ürünleri av yasağı 1 Mart'ta başlıyor.

Osmaniye’de su ürünleri av yasağı 1 Mart’ta başlıyor

Osmaniye’de su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla bakanlık tarafından hazırlanan tebliğ hükümleri gereği su ürünleri av yasağı 1 Mart’ta başlıyor.
Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait yönetmelik gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümleri gereğince Osmaniye’de 1 Mart 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında su ürünleri av yasağı başlıyor.
Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna istinaden çıkarılan ve 22 Ağustos 2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.09.2020 31.08.2024 tarihleri arasında; 5/1 numaralı ticari amaçlı su ürünler avcılığını düzenleyen ve 5/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğler gereği ilimizdeki iç sularda 1 Mart 2022 tarihinde başlayan su ürünleri genel av yasağı, 31 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecektir. Avlanma yasakları, su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi arttırmak, iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarını korumak, ekonomik türleri geliştirmek için kısaca balıkçılığımızın ve balıkçıların geleceği için konulmuştur. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstererek ilgili yasaklara uymaları uymayanların ise Osmaniye Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile Jandarma teşkilatına bildirmeleri önem arz etmektedir. İlimizde bulunan baraj gölleri, göletler, nehir dere ve benzeri su kaynaklarında 1 Mart 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında sazan, siraz, yayın ve tatlısu kefalinin ticari ve amatör olarak avlanması yasaktır. İç sularımızda devamlı yasak olan av araç gereçleri küspeli olta, paraketa, pinter ağı, sepet, tırıvırı gibi tuzakların kullanılması yıl boyunca yasaktır. Aksine hareket edenler hakkında 1380 ayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine göre yasal işlem yapılacaktır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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