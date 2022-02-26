Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli 2 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9’u tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye merkezli Bahçe ilçesi ile Gaziantep’te ‘torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına 95 polisin katılımıyla 23 Şubat tarihinde şafak vakti operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 21 adrese Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler 18 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A., E.K., Ş.K., M.Ö., G.T., A.Y., F.Y., M.C.H., H.H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.D., İ.Ş., S.K., B.Ş., M.İ., M.P., M.Y., A.İ. ve M.S. isimli şahıslar da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyon kapsamında yapılan aramalarda 230 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 12 gram esrar, 40 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kılıç, 4 bin dolar para, 9 bin 165 lira para ile 185 adet fişek ele geçirilmişti.

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