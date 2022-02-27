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Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü

DHA

Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü


Ömer KOÇ/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Şamil Tıraş, satış ilanında 150 bin kilometre yazan lüks otomobili aldıktan sonra aracın göstergesinde mil yazdığını görüp kilometreye çevirdiğinde aracın 241 bin kilometrede olduğunu fark ederek dava açtı. Düziçi Asliye Hukuk Mahkemesi, satış ilanının yanıltıcı şekilde olduğu gerekçesiyle satıcının, Tıraş'a yasal faiziyle 47 bin lira ödemesine hükmetti. 
Aydın'ın Didim ilçesindeki oto galerici Özgür A., lüks otomobilini bir internet sitesinde "Hatasız, boyasız, hasar kayıtsız" başlığı ile satışa çıkardı, ilanda da aracın 150 bin kilometrede olduğunu belirtti. Şamil Tıraş, ilandaki aracı beğenip 24 Ocak 2020'de 168 bin liraya satın aldı. Şamil Tıraş, satıştan 3-4 saat sonra yakıt almak için gittiği akaryakıt istasyonunda aracın göstergesinde kilometre yerine mil yazdığını fark etti. Mili kilometreye çevirdiği zaman da aracın aslında 241 bin kilometrede olduğunu anlayınca Özgür A.'nın yanına giderek bu kilometredeki otomobilin fiyatının daha düşük olması gerektiğini belirtip zararının karşılanmasını istedi.
BİLİRKİŞİDE 3 HASAR KAYDI ÇIKTI
Oto galericiden olumsuz yanıt alan Şamil Tıraş, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine dönerek avukatı Sait Kenar aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Davada Özgür A., suçlamaları kabul etmeyerek, Şamil Tıraş'ın aracı görerek aldığını belirtip davanın reddedilmesini istedi. Davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakan Düziçi Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi atayıp internet sitesinden de ilanın örneğini istedi. İnternet sitesinden mahkemeye gönderilen ilan kaydında 150 bin kilometre yazdığı ve ilanda milden bahsedilmediği görüldü. Bilirkişi ise hazırladığı raporda, ilanda 'Hasar kayıtsız' olarak belirtilen aracın 3 hasar kaydının olduğu, ayrıca 150 bin mil yol kat ettiği göz önüne alındığında otomobilin fiyatının 121 bin lira olması gerektiği kaydedildi.
Dava sonunda Asliye Hukuk Mahkemesi, satış ilanının yanıltıcı şekilde olduğu gerekçesiyle Şamil Tıraş'ı haklı buldu. Mahkeme; galerici Özgür A.'nın, aracın satış fiyatı olan 168 bin lira ile bilirkişinin belirlediği 121 bin lira arasındaki 47 bin lira farkı yasal faiziyle Şamil Tıraş'a ödemesine karar verdi.
'MAHKEME EMSAL BİR KARARA İMZA ATMIŞTIR'
Kararı değerlendiren avukat Sait Kenar, Şamil Tıraş'ın dava açmadan önce satıcıyla görüşüp zararının karşılanmasını istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca dava açtıklarını kaydeden Kenar, "Müvekkilim, oto alım-satım sitesinde 150 bin kilometre olarak ilana konulan aracı satın almış ancak 3-4 saat sonra aracın aslında 150 bin mil olduğunu fark etmiştir. Bunun üzerine derhal satıcıya durumu bildirerek aracı geri almasını ya da indirim yapılmasını talep etmiş ise de satıcı bu hususu kabul etmemiştir. Bunun üzerine Tüketicinin Korunması Hakkında kanun gereğince davamızı açtık. Mahkeme davamızı kabul ederek, bilirkişi tarafından hesaplanan 47 bin liranın tarafımıza ödenmesine hükmederek emsal bir karara imza atmıştır" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye Ömer KOÇ
2022-02-27 11:19:37

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