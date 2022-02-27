TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Belediye Kütahyaspor: 0

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TFF 3. Lig 1. Grup 24. haftasında Osmaniyespor FK konuk ettiği Belediye Kütahyaspor’u 20 yendi.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Gökhan Özbulut xx, Soner Akgün xx, Coşkun Yalçın xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Emirhan Subaş xx (Mete Karahan dk. 77 x), Mehmet Sefa Etöz xxx, Burak Temir xxx (Ahmet Hakan Demirli dk. 84 xx), Ali Sinan Gayla xx, Mustafa Acar xx, Kadir Mert Örentepe xx, Emrah Öztürk xx, Yağız Rüştü Aktaş xx (Nureddin Ersoy dk. 84 ?), Mehmet Tolunay Gül xx, Umut Koray Öz x (Alper Yener dk. 66 xx)

Belediye Kütahyaspor: Hasan Sürmeli xx, Erdinç Çepoğlu xx, Emrah Dağ xx (Oğuzhan Kandemir dk. 73 x), Tuncay Fındıkcı xx, Muhammet Arslantaş xx (Onur Garip dk. 73 x), Enes Nalbantoğlu xx, Bilal Şeflek xx Ali Kaan Şahanbaz dk. 73 x), Veli Kızılkaya xx, İbrahim Konuksever xx, İsmail Kayalı xx, Furkan demir x (Talha Aydemir dk. 46 xx)

Goller: Burak Temir (dk. 1), Ahmet Hakan Demirli (dk. 90+2) (Osmaniyespor FK)

Sarı kartlar: Mehmet Tolunay Gül, Alper Yener (Osmaniyespor FK)

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