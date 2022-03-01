Osmaniye’de Türkiye-Kore Dostluk Ormanı’na 10 bin fidan dikilecek

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Geçen aylarda Antalya, Nevşehir, Kilis, İstanbul ve Muğla’da fidan dikimleri gerçekleştirilen TürkiyeKore Dostluk Ormanlarının sonuncusu, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kurulacak

Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Osmaniye’nin Karatepe köyündeki Türkiye Kore Dostluk Ormanı’na Kore halkı tarafından bağışlanan 10 bin fidanın dikimi gerçekleştirilecek.

TürkiyeKore Dostluk Ormanı Projesi kapsamında planlanan dikimler tamamlandığında, Koreli doğaseverlerin bağışladığı yaklaşık 150 bin fidan toprakla buluşmuş olacak.

Türkiye Kore Dostluk Ormanı fidan dikim töreni, 3 Mart 2022 Perşembe günü Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki Karatepe Köyü Ağaçlandırma Alanı’nda saat 12.00’da yapılacak.

Törene, Güney Kore halkını temsilen Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee de katılacak.

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